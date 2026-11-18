德国公司Aerodata于2026年11月14日首次让AeroForce X侦察机原型机升空。此次试飞从勃兰登堡州施特劳斯贝格机场起飞，AeroTime报道。

飞行测试的第一阶段

尽管AeroForce X是为无人运行而开发的，但首次飞行时机上仍有一名飞行员。在首次无飞行员飞行之前，公司计划进行更多有人驾驶飞行并测试自动驾驶仪。

据Aerodata称，首飞期间测试了飞机的操纵性、稳定性以及关键系统的运行情况。该公司表示，所有为测试设定的目标均已完成。

Aerodata首席执行官内塞特·图肯梅兹指出，这是该公司历史上首次使用自主航空平台完成飞行。

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性能与用途

AeroForce X正被开发为面向军事和安全客户的中高空长航时无人系统。该飞行器翼展为26米。公司预计，它可在空中停留长达40小时，并携带最高1.3吨有效载荷。

模块化设计应可安装不同的侦察设备。预定任务包括对关键海上基础设施进行长期监视。Aerodata还计划将AeroForce X与有人驾驶的监视飞机一同投入运行。

这家总部位于不伦瑞克、从事航空和侦察系统研发已有40多年历史的公司，于2026年8月19日在施特劳斯贝格展示了该原型机。AeroForce X项目于2025年11月首次公布。

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