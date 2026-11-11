德国2025年记录6548起反犹犯罪——德国之声

德国警方在2025年登记了6548起反犹犯罪，而2024年为6236起，2022年为2641起。据德国之声报道，这一问题在波兰克拉科夫以及原纳粹奥斯维辛集中营举行的犹太社区代表和政界人士会议上被讨论。

法国和德国的数据

法国当局在2025年记录了1320起反犹事件。这低于2024年，但约为2022年数据的三倍。

该媒体指出，欧洲的政府机构和监测组织报告称，2023年10月7日之后，反犹事件数量显著增加。

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荷兰跨省拉比机构主席埃伦·范·普拉格表示，在哈马斯领导的袭击发生后，该国的氛围发生了急剧变化。她说，荷兰的犹太人被认为应对以色列的行动负责，而持续的安全措施限制了犹太社区的日常生活。

缅怀奥斯维辛受害者

欧洲犹太人协会代表团于11月9日至10日访问了克拉科夫和奥斯维辛，正值1938年十一月大屠杀周年纪念日。当时，纳粹纵火焚烧犹太教堂，打砸犹太企业和住宅，杀害犹太人，并将约3万名犹太男性驱逐至集中营。

87岁的雷吉娜·斯卢什尼是一名大屠杀幸存者，她参加了对比克瑙纪念地的访问。纳粹在奥斯维辛集中营群杀害了约110万人，其中包括约100万名犹太人；他们中的大多数在比克瑙遇害。40多年来，斯卢什尼一直向学生讲述自己的经历，以保存对大屠杀的记忆。

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