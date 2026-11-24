据阿纳多卢通讯社援引该国内政部数据报道，2025年，德国登记为家庭暴力受害者的妇女和女孩人数增长2.8%，达到197,667人。

警方共登记了创纪录的280,129名家庭暴力受害者，比前一年增加2.8%。这一类别包括遭受伴侣或前伴侣暴力的179,940人，以及遭受家庭内部暴力的100,189名受害者。

女性占受害者多数

女性占所有家庭暴力受害者的70.6%。在伴侣暴力案件中，她们所占比例更高，达到79.4%。超过142,800名妇女和女孩成为伴侣或前伴侣暴力的受害者，相当于每小时超过16名受害者。

家庭暴力案件中约四分之三的嫌疑人为男性。2025年，292人因家庭暴力死亡，其中包括209名妇女和女孩。她们当中有130人被伴侣或前伴侣杀害。

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性犯罪和数字犯罪增加

成为性犯罪受害者的妇女和女孩人数增长2.3%，达到54,675人。其中近半数人在犯罪发生时为未成年人。

遭受数字暴力的女性人数增长近16%，达到31,221人。最常见的是胁迫、威胁和跟踪；约30%的受害者为未成年人。出于厌女动机的政治性犯罪数量增长近50%，达到819起；与2022年相比增加了四倍。

德国警方统计不记录犯罪动机，因此此类杀害不能被明确归类为女性杀害。同时，在关于针对女性的性别暴力报告中，首次提出了由联邦和州工作组制定的女性杀害定义。

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