一个国际科学家团队在硅化铕（EuSi）——一种相对简单的金属化合物——中获得了罕见p波磁性的有力证据。该研究始于德国德累斯顿，此前马克斯·普朗克固体化学物理研究所培育出了高质量的EuSi单晶。ScienceDaily报道。

没有净磁化强度的螺旋结构

在约33至62开尔文的温度下，EuSi中铕原子的磁矩形成重复的螺旋结构。尽管每个原子都具有显著的磁矩，其取向相互抵消，因此该材料在这一相中没有净磁化强度。

与此同时，这种磁性结构会显著影响电子。在所提出的p波状态中，沿相反方向运动的电子具有相反的自旋极化。也就是说，电子运动方向的改变伴随着与其相关的自旋极化符号改变。

如何研究磁性状态

研究人员结合了中子衍射、角分辨光电子能谱、自旋分辨光电子能谱以及理论计算。中子衍射证实了磁矩的螺旋排列，其对称性符合p波磁性的条件。

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光谱测量表明，磁有序显著重构了电子的能量结构：记录到的磁性诱导能量劈裂超过100毫电子伏特。科学家还观察到，在连续的磁性布里渊区中自旋极化的符号发生改变，并且在计算预测p波自旋纹理消失的位置，自旋极化有所减弱。

具有不同手性的畴

科学家还发现了尺寸约为10微米的磁畴，其中螺旋结构向相反方向旋转。磁力显微镜和空间分辨光电子能谱显示，在圆偏振光作用下，这类磁畴表现出不同的电子响应。

EuSi是一种可培育高质量单晶的化学计量金属，因此可能成为研究磁对称性、手性与电子性质之间关系的实验平台。这类状态在自旋电子学和非常规超导中的潜在应用，目前仍是理论预测的对象，而非EuSi已被证明的性质。

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