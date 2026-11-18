德国越来越多青少年开始尝试尼古丁口含袋：在16至17岁的学生中，24.2%的男生和15.4%的女生有使用经验。据《明镜周刊》报道，相关数据来自DAK-Gesundheit和治疗与健康研究所IFT-Nord的一项专项分析。

三年间的数据

过去三年间，这一年龄组中至少使用过一次此类口含袋的男生比例上升了59.2%，女生比例上升了49.5%。在所有9至17岁的儿童和青少年中，7.1%有使用尼古丁口含袋的经验。三年前，这一比例为5.4%。

这些数据基于DAK-Präventionsradar调查参与者的自我报告。分析使用了27,565名9至17岁学生的回答。这项在线调查于2025年11月至2026年2月期间在德国15个联邦州的141所学校开展，调查对象为五年级至十年级学生。

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风险与法律地位

尼古丁口含袋也被称为pouches，不含烟草。使用者将其放在上唇与牙龈之间，尼古丁通过口腔黏膜进入人体。在德国，它们被视为未获准销售的新型食品，因此商业销售被禁止。同时，个人使用和为个人需求订购则受到容忍。

DAK管理委员会主席安德烈亚斯·施托姆称，年轻人使用量的增长是一个令人担忧的信号，并呼吁加强对在线贸易的监管以及对风险的宣传。下萨克森州卫生部长安德烈亚斯·菲利皮支持实施全国性禁令。根据报道援引的联邦风险评估研究所数据，口含袋中的尼古丁含量为1.79至47.5毫克。

IFT-Nord负责人赖纳·哈内温克尔指出，每月至少使用一次口含袋的青少年，往往也会吸烟或使用电子烟。他表示，这种组合常常导致人体摄入更多尼古丁。

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