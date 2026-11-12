巴基斯坦拉合尔和印度新德里持续出现严重雾霾。周三晚间，拉合尔以358的AQI指数位居全球空气质量最差的大城市榜首，而新德里以248位列第二，Dawn报道。

在新德里，排灯节期间燃放烟花后的污染物浓度超过了自动仪器的测量上限。因此，从周日至周一的夜间数小时内，官方数据未能反映污染的完整规模。

仪器超出测量范围

印度于2015年推出国家空气质量指数后安装的颗粒物分析仪，校准范围最高为每立方米1,000微克。印度中央污染控制委员会表示，自动数据验证系统将超出校准范围的数值认定为不能用于计算。

反对党代表指责由BJP领导的政府据称在排灯节期间故意关闭监测站。污染控制委员会否认了这些指控。烟花燃放高峰约八小时后，监测仪恢复传输数据；据IQAir援引一座城市监测站的数据，曼迪尔马格地区记录到每立方米879微克PM2.5。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巴基斯坦旁遮普省的污染

巴基斯坦旁遮普省环境保护局表示，在此前24小时内，携带来自印度污染物的气团影响了该省约50%的地区。该机构估计，排灯节当晚受到污染的空气可能约两小时从阿姆利则到达拉合尔，12小时到达费萨拉巴德，约11小时到达木尔坦。

在瓦加边境口岸附近的监测站，PM2.5浓度上升了275%，并在凌晨3时至4时之间达到峰值。拉合尔西部野生动物园公园监测站的增幅为15%。该机构指出，跨境污染显著恶化了空气质量，但并非唯一来源：当地排放和气象条件也会影响读数。

雾霾还导致旁遮普省高速公路实施交通限制。周二晚间，沙姆科特至阿卜杜勒-哈基姆路段对所有车辆关闭，谢尔沙阿至木尔坦路段上前往哈内瓦尔方向的大型车辆通行被暂停。

关注我们在