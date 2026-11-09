印度新德里在庆祝印度教排灯节后，空气污染水平急剧上升。11月9日上午，曼迪尔马格地区细颗粒物PM2.5浓度达到每立方米879微克，据亚洲新闻台报道。

几乎是世卫组织建议值的59倍

该数值是在燃放烟花高峰约八小时后记录的。监测机构IQAir援引市政府监测站的数据公布了这一信息。这一浓度几乎是世界卫生组织建议的每日最高值的59倍。

数百万人以燃放烟花的方式庆祝这一年度光明节。这加剧了印度首都的冬季雾霾，当地污染还与交通排放、生物质燃烧和工业活动有关。

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对烟花的限制

印度最高法院于11月允许有限使用所谓的环保烟花，这类烟花应产生更少排放。不过，相关限制经常被违反。

新德里拥有超过3000万人口，当局近几周对道路交通和建筑施工实施了限制。根据印度环境部的数据，交通占该市冬季污染的23%，包括农业作物残余物在内的生物质燃烧占20%，工业活动（包括燃煤电厂）约占9%。

占比最大的是二次颗粒物，达到27%。这些颗粒物是在大气中由交通、工业、电厂和生物质燃烧源排放的气体发生反应形成的。发表于2024年《The Lancet Planetary Health》期刊的一项研究估计，2009年至2019年间，印度有380万例死亡与空气污染有关。

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