美国纽约布鲁克林地区检察官办公室已就弗拉特布什地区一栋三层建筑坍塌事件启动刑事调查。该事件造成8人死亡，另有至少18人受伤。位于弗拉特布什大道1321号的建筑于周三下午坍塌至相邻建筑工地的基坑中，《独立报》报道。

布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯表示，他的办公室正与纽约市建筑局及执法部门共同查明，犯罪行为是否可能促成这场悲剧。坍塌原因尚未确定。纽约市长佐赫兰·马姆达尼表示，死者中包括两名儿童和两名建筑工人。

检查相关工地

马姆达尼表示，与该建筑工地有关的五个主要实体还与该市约100个其他建筑工地有关。建筑局也在检查这些工地。市长表示，调查将涵盖建筑项目和发生坍塌的建筑物。

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尽管下雨，数百名救援人员、无人机和搜救犬参与的搜救行动仍持续至周四下午3时30分稍后。市长表示，首批紧急服务人员在坍塌后一分钟内抵达现场。一名男子称，救援人员从废墟下救出了他怀孕六个月的妻子。

此前的违规行为和投诉

位于贝德福德大道2625号的相邻工地工作人员持有地基施工和土方工程许可。2026年3月，在一座单层建筑未得到适当防护的情况下被拆除后，该工地收到了停工令。4月，因无视该命令继续拆除而收到传票；5月，在违规问题得到纠正后，禁令被解除。

《今日美国》获得的一份施工前勘察报告称，该建筑北侧立面状况不佳，并存在明显裂缝。坍塌数小时后，纽约市311服务接到一项投诉，要求调查相邻地基附近的土方工程、土壤状况或地下水是否可能促成破坏。两名执法部门消息人士告诉《纽约时报》，该投诉将被纳入调查。

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