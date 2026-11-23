11月23日，美国纽约开始交易人工智能公司Anthropic的股票期权。首小时约售出16万份期权合约，到美国东部时间中午，这一数字增至约27万份，Channel NewsAsia报道。

活跃但平衡的开局

根据期权分析服务Mercury Alerts的数据，Anthropic当天跻身期权市场交易最活跃的25个标的之列。Mercury Alerts创始人哈米特·戈因迪表示，初始交易活跃但保持平衡：看涨期权和看跌期权的交易比例约为一比一，买方和卖方数量也较为接近。

期权为投资者提供了一种以相对较低成本获得公司股票敞口的方式。期权也可用于对冲风险或投机证券价值的变化。

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对波动性的预期

Mercury Alerts估计，如果交易节奏得以保持，日交易量可能达到55万份合约。这是一个显著的数字，但低于6月SpaceX期权推出期间交易的创纪录180万份合约。

Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，Anthropic交易开始时，未出现对远期行权价期权的投机，而这曾是SpaceX交易最初几天的特征。他表示，这可能是因为Anthropic缺少所谓的“马斯克因素”，该因素会将投资者的注意力吸引到与马斯克相关的公司。

与此同时，期权价格显示，交易员预计Anthropic股票每日波动幅度约为6%。交易期间，该公司股价下跌1.5%，至87.55美元。

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