在美国纽约，《耶路撒冷邮报》称为“真主旅”组织指挥官的穆罕默德·达乌德·萨阿迪，在法庭听证会上宣称效忠伊朗领导层，否认针对他的全部指控，并拒绝接受法院指定的辩护律师。

听证会上的声明

据该报报道，萨阿迪拥有伊朗和伊拉克国籍。周四举行两小时听证会后，他一边用阿拉伯语喊叫，一边被带离法庭。

据《每日电讯报》报道，他在庭审期间宣称效忠伊朗和最高领袖哈梅内伊，并称自己是卡西姆·苏莱曼尼军队的一员。CNN报道称，被告没有接受法院指定的律师，并要求由其家人为他聘请辩护律师。

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在回答有关指控的问题时，萨阿迪表示自己认为无罪，并称自己处于战争状态。

涉嫌企图发动袭击的指控

5月，萨阿迪被提出八项指控，涉及企图在世界不同国家针对犹太目标发动恐怖袭击。随后，他还被指控在已被美国羁押期间策划袭击位于英国费尔福德的英国皇家空军基地。

在听证会上，萨阿迪还表示，他此前曾与法院打交道，称自己是其国家的重要政治人物和历史专家。此外，他声称自己在12年间追查联邦调查局和摩萨德，并在伊朗和伊拉克法院对它们提起诉讼。

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