研究人员在纽约五家美甲沙龙的空气中记录到化学物质浓度反复出现的短时峰值。News-Medical报道称，根据发表于《Risk Analysis》期刊的一项研究，这类波动在仅依据整个工作班次平均值进行的评估中可能不会被发现。

为期一周的测量

科学家在一周内每分钟监测沙龙内的空气质量。该工作由纽约市立大学公共卫生与卫生政策研究生院职业与工业卫生专家A. Michael Ierardi领导。研究人员将使用光电离检测器的连续监测与通过热脱附管采样相结合，后者能够识别单独的化学物质。

空气中最常检出的物质是乙酸乙酯、丙酮、乙酸正丁酯和乙酸甲酯——这些是快速挥发的溶剂，除其他用途外还用于指甲油和去除涂层的产品。它们的水平总体上高于二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、苯和甲基丙烯酸乙酯的水平。甲基丙烯酸酯与人造指甲材料有关。

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潜在风险评估

在沙龙空气中检测到了低浓度的苯。与此同时，在一些暴露情景下，计算得出的终生癌症风险在多家沙龙超过了美国环境保护署的参考标准——每百万人中一例。非癌症风险评估大多没有超过相应参考标准，但在记录到挥发性有机化合物浓度最高的沙龙，计算结果的上限高于该标准。

作者指出，职业暴露限值通常是按在标准八小时工作班次中工作的健康、未怀孕成年男性制定的。他们认为，这可能未能充分考虑处于生育年龄的女性工作人员的需求，她们占美甲沙龙员工的很大比例。该研究没有评估工作人员的症状，也没有确定每一次单独浓度峰值的来源，但其结果支持将峰值指标与班次平均指标结合使用。

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