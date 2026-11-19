挪威一项大型多中心研究未发现令人信服的证据表明，丁溴东莨菪碱或碳酸氢钠能够提高初产妇在引产后自然阴道分娩的比例。正如News-Medical报道，试验结果发表于《英国医学杂志》（The BMJ）。

研究如何进行

研究共有2963名女性参与，平均年龄为31岁。她们均为足月单胎妊娠，并在挪威11家医院接受引产。研究于2023年1月4日至2025年1月29日期间进行。

在产程活跃期开始时，研究人员将这些女性随机分为四组。她们接受口服碳酸氢钠和静脉注射丁溴东莨菪碱、其中一种药物配合安慰剂，或双安慰剂。药物每四小时重复给药一次，但最多不超过三次。

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四个组别的结果

在接受两种药物联合治疗的参与者中，57%实现了未使用产钳、真空吸引或剖宫产的自然阴道分娩，即741人中的422人。碳酸氢钠组的比例为61%——734人中的445人；丁溴东莨菪碱组同样为61%——741人中的449人。双安慰剂组中，56%的参与者实现自然阴道分娩，即747人中的422人。

这些差异均未达到研究人员设定的统计学显著性阈值。作者指出，不能完全排除药物存在轻微积极作用的可能性，但结果不支持在引产后分娩期间常规使用这些药物。各组的严重不良事件相似，且未记录到与治疗相关的重症疾病。

研究人员还指出了局限性：无论早期产程进展如何，药物均在产程活跃期开始时给药；不会说挪威语或英语的女性未被纳入试验。同时，参与者、医务人员、研究人员和结果评估人员均不知道分组情况，这降低了偏倚风险。

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