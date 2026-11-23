在挪威，一项为期一年的三期临床试验未发现烟酰胺核糖对早期帕金森病患者有益。服用该补充剂的参与者在主要症状评估量表上的得分略差于安慰剂组，不过这一差异低于通常被认为具有临床意义的阈值。

据News-Medical报道，NOPARK研究纳入了410名35岁及以上、在此前两年内被诊断为帕金森病的人士。试验在挪威11个地点开展。206名参与者每日两次各服用500毫克烟酰胺核糖，另有204人服用安慰剂。治疗持续52周，两组的治疗依从性均约为99%。

症状评估结果

一年后，烟酰胺核糖组的MDS-UPDRS量表总症状评分增加了2.45分，而安慰剂组下降了0.27分。差异为2.72分。根据脑部扫描结果，该补充剂在运动症状、日常功能以及多巴胺转运体结合变化等指标上也未显示出益处。

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此外，服用烟酰胺核糖的参与者在非运动症状量表上的结果更差，这些症状包括睡眠障碍、情绪变化和认知困难。该组的生活质量评分也略低，尽管这是一项额外的探索性指标。

NAD水平仅在血液中升高

烟酰胺核糖是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，即NAD的前体；NAD是一种对多种细胞过程重要的分子。研究人员记录到，补充剂组血液中的总NAD水平约高出30微摩尔。与此同时，在由159名参与者组成的亚组中，光谱分析显示，第52周时脑内NAD与ATP-α的比值没有统计学显著差异。

不良事件的总体发生率相近：补充剂组为54.6%，安慰剂组为53.7%。在服用烟酰胺核糖的人群中，动脉高血压和叶酸缺乏的报告数量更多。研究作者得出结论，这些结果不支持将该补充剂用于减缓早期帕金森病进展或进行对症治疗。

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