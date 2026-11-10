西班牙巴塞罗那圣保罗研究所的研究人员发现，在部分携带导致亨廷顿病突变的人群中，运动或认知障碍以及明显脑容量丢失出现之前，就已存在神经元损伤迹象。正如News-Medical报道，这一迹象是神经丝轻链（NfL）水平升高；NfL是一种神经元损伤蛋白标志物。

两项队列数据

这项发表于《Movement Disorders》期刊的研究纳入了巴塞罗那BCN-HD队列和国际HDClarity队列的296名参与者。科学家将脑脊液和血液中的生物标志物水平与临床评估及脑部影像数据进行了比较。

在巴塞罗那队列中，处于疾病第零阶段的参与者中，78%的脑脊液NfL水平升高，59%的血浆NfL水平升高。在国际队列中，这一阶段有53%的参与者脑脊液中该指标升高。参考阈值根据未携带该基因突变者的数据确定，并考虑了年龄和性别。

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早期阶段评估

亨廷顿病与HTT基因突变有关，随着时间推移可能影响人的运动、认知能力、行为和独立生活能力。根据HD-ISS系统，第零阶段包括没有症状且未发现脑结构改变的突变携带者。第一阶段记录到基底神经节体积丢失；第二阶段出现运动或认知障碍；第三阶段功能独立性下降。

根据预测模型，NfL升高的参与者更接近推算出的疾病临床发病时间。他们至症状出现的时间中位估计约为10–13年，而蛋白质水平低于参考阈值的人约为23–24年。作者强调，这些并非对参与者进行长期观察直至症状出现的结果，而是计算得出的估计值。

更高的NfL浓度还与参与亨廷顿病的脑结构更大程度的体积丢失，以及更差的临床评估结果相关。研究人员发现，血浆和脑脊液中的NfL水平之间存在很强的关联，尽管对后者的分析能更好地区分最早期阶段。在更广泛应用这一方法之前，需要确认参考阈值及其预测临床变化的能力。

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