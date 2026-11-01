在定于11月7日举行的大选前一周，新西兰已有超过50万人提前投票。提前投票于10月26日开始，该国选举委员会在全国开设了投票站。The Rio Times报道。

在提前投票的前两天，委员会统计到175,748张已投选票。海外新西兰公民的投票于10月21日开始。选举委员会不公布提前投票者的政治偏好数据，因此目前尚不清楚哪些政治力量可能从高投票率中获益。

民调显示不同的领先者

Reid Research于10月20日至26日在1,000名受访者中进行的民调显示，工党领先：30.6%，而国家党为24.8%。该项调查中，绿党为14.5%，ACT为10.1%，New Zealand First为9.9%，Opportunity党为7.2%。

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与此同时，10月27日公布的Verian民调显示，国家党以29%领先，工党为27%。绿党在该民调中获得15%，ACT为12%，New Zealand First为10%，Opportunity为6%。

小党的重要性

新西兰采用混合比例代表制：各党获得的席位大致与其在政党名单投票中所占的票数比例相对应。政党通常需要跨过5%的门槛才能进入议会，因此Opportunity的结果可能对组建未来联盟十分重要。

现政府由国家党领袖、总理克里斯托弗·拉克森领导。主要反对派阵营由工党领袖克里斯·希普金斯领导。选举日投票将于11月7日持续至新西兰时间19:00，特别选票计票后，官方结果预计将于11月27日公布。警方还在核查两人的说法，他们称自己投票超过一次；这些说法的真实性尚未得到证实。

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