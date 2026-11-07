《耶路撒冷邮报》：新西兰国家党联盟或获两席优势

在新西兰，计票超过95%后，执政的国家党和反对党工党均获得略低于30%的选票。根据选举委员会的预测，由国家党领导的现任三党联盟可能在议会中拥有两席优势。

两大党之间仍相差数千张选票。总理克里斯托弗·卢克森在奥克兰对支持者表示，国家党目前是议会中最大的党，并有途径组建下一届政府，但他称结果过于接近，尚不能宣布结果。

官方结果将于11月27日公布

工党领袖克里斯·希普金斯也表示，确定最终结果仍需时间。据《耶路撒冷邮报》报道，包括海外选民以及在所属选区以外投票者投下的特别选票，在11月27日公布官方结果前不会被计入。

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这类选票通常更倾向于支持左翼力量，而在计入这些选票后，右翼政党会失去部分支持。它们在国家党和工党候选人竞争激烈的选区也可能具有重要意义。

机会党的可能作用

如果由国家党领导的联盟在最终计票后失去多数席位，该联盟或左翼联盟可能需要获得中间派机会党的支持才能组建政府。预测显示，该党可能首次进入议会。

此次选举是在经济增长疲软、家庭预算承压以及第三季度失业率升至5.7%的背景下举行的，这是11年来的最高水平。医疗保健体系和医院的状况以及住房可负担性，也是在选民关注的主要问题之列。

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