澳大利亚新南威尔士州政府计划为27家医院招聘129名额外的安保人员。该公告发布之际，悉尼康科德医院两名护士遭到涉嫌袭击的消息也被报道，ABC News Australia报道。

涉嫌袭击护士

据新南威尔士州警方消息，周二，一名44岁女患者在涉嫌袭击两名分别为34岁和57岁的护士后被控制并接受镇静药物。执法人员在三小时后获悉该事件。

两名护士都需要医疗救助。该州卫生部长瑞安·帕克表示，其中一人手腕骨折。警方称，该患者仍在医院，事件情况正在调查中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为医院增加安保人员

帕克表示，新保安将被派往该州27家医院。他说，额外人员应能让医院更容易应对患者、访客及其他可能在医疗机构造成棘手情况的人。

Health Services Union工会秘书杰拉德·海耶斯表示，增加安保人员将能够预防事件，而不只是对事件作出反应。皇家北岸医院保安布鲁斯·罗林说，在这家约有650张床位的医疗机构中，通常有四名保安同时工作。

罗林还表示，他曾多次在工作中受伤，包括在控制一名患者时拇指脱臼。报道指出，暴力事件最多发生在急诊科繁忙的大型医院。帕克将此类科室暴力事件增加与吸毒方式的变化联系起来，尤其是甲基苯丙胺的使用。

关注我们在