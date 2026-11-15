新南威尔士州预报风速将超过120公里/小时——《卫报》

澳大利亚新南威尔士州11月15日预报将出现危险的超级单体雷暴，伴有大冰雹和破坏性阵风。据《卫报》报道，该州东北部的冰雹直径可能超过5厘米，风速可能超过120公里/小时。

澳大利亚东部的恶劣天气

气象局高级气象学家莎拉·斯卡利表示，周日将成为“又一个重大风暴日”。她说，强雷暴是由沿新南威尔士州海岸移动的南方天气变化引发的，这可能成为强大超级单体雷暴发展的因素。

在更广泛的区域——从悉尼以东的内陆山区到昆士兰州东南部和中部地区——预计将出现直径达2厘米的冰雹、超过90公里/小时的阵风、暴雨和突发洪水。悉尼也预报有雷暴和降雨，但预计强度将低于该州北部地区。

前一天，暴雨席卷了新南威尔士州北部和东部大部分地区，以及昆士兰州。戈尔本记录到最高98公里/小时的阵风，科夫斯港地区降雨量为30至50毫米。

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海滩上的雷击

11月14日白天，一名约20岁的男子在新南威尔士州中央海岸的埃塔隆海滩游泳时被闪电击中。其他游泳者将他从水中救出，急救人员在救护车医护人员到达前对其实施了心肺复苏。

该男子情况严重，被送往戈斯福德的一家医院，随后转至皇家北岸医院。11月15日上午，据医院发言人称，他的情况被评估为危急但稳定。目击者称，海滩附近天气晴朗、阳光充足，但远处戈斯福德方向可见雷暴活动。闪电可在距离雷暴单体中心最远30公里处击中目标。

11月16日，新南威尔士州北部河流地区和昆士兰州东南部，包括布里斯班、黄金海岸和阳光海岸，预报有强雷暴风险。预报员评估认为，州界附近可能形成伴随低压系统的沿海低压槽。该系统到周二早晨可能带来30至70毫米降雨，但降雨量将取决于其相对于海岸的位置。

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