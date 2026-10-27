台湾新北市当局对一家网站运营商处以罚款，该运营商在淡水区官方公共停车标志下方放置了链接至停车缴费服务的二维码。这些额外的二维码可能让人以为它们是政府服务的一部分，《台北时报》报道。

居民投诉与调查

居民在淡水区多个地点发现了可疑的停车缴费标志。他们向里长报告，后者联系了警方。

警方和市交通局确认，该二维码通往一个合法的停车缴费网站。不过，私营企业被禁止在公共标志上刊登广告，因此该运营商因违反《废弃物清理法》被处以罚款。

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根据该法第27条，未经许可刊登广告可被处以1,200至100,000新台币的罚款。

对驾驶员的警告

警方呼吁不要相信公共标志上陌生的二维码，因为犯罪分子可能利用它们窃取金钱或个人数据。建议驾驶员向政府机构核实链接，或拨打110。

交通局强调，停车收费表是公共设施，而不是私人广告的场所。该机构表示，将与警方和台北市环境保护部门共同加强监管。Parking Loudspeaker和Space4Car应用程序被列为唯一可自行支付路边停车费的平台。还建议驾驶员遵从停车缴费单上的信息，并通过市政府网站或便利店缴费。

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