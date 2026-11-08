新北举行排灯节庆典——《台北时报》

11月7日，台湾新北市举行了一年一度的排灯节庆典，活动 посвящена印度文化、音乐和美食。活动在淡水渔人码头举行，《台北时报》报道。

印度文化庆典

该庆典由印度-台北协会与新北市政府共同举办。节目包括传统和现代印度舞蹈、音乐以及提供馕和咖喱等食品的摊位。活动时间为16:00至20:30。

印度-台北协会表示，排灯节也被称为光明节，象征光明战胜黑暗、善良战胜邪恶，传统上也与繁荣和新的开始相关联。

台湾国家安全会议秘书长吴钊燮、外交部次长格尔·鲍舒安以及新北市政府顾问柯庆忠出席了开幕仪式。他们与印度驻台代表尼纳德·德什潘德一道点燃了传统油灯——迪亚灯。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

EVA Air开通航班

德什潘德表示，今年的庆祝活动是印台关系中的一项重要活动，因为长荣航空计划自12月1日起开通台北与新德里之间的直飞航班。他说，这条航线将成为深化商业、旅游、文化和人文联系的桥梁。

航班开通后，将在中断六年后恢复台北与新德里之间的直达客运服务。此前运营该航线的中华航空于2020年COVID-19疫情期间停飞。印度-台北协会还送出了两张即将开通的长荣航空航班往返机票。

台北市立成功高级中学管弦乐团的演出也是活动的单独环节。这支拥有70多年历史的学生乐团演奏了一组印度古典音乐作品。

关注我们在