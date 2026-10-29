巴基斯坦294人涉嫌盗取灌溉用水——《黎明报》

据《黎明报》报道，在巴基斯坦萨希瓦尔，294名农民及其他人员因涉嫌非法引流灌溉用水被立案。其中包括卡迪拉巴德Saif Power Plant电站的代表，以及政党和农民组织的代表。

涉嫌破坏排水口

当地灌溉部门表示，这些案件涉及过去五个月内在该地区数个村庄记录的事件。Lower Bari Doab运河执行工程师塔尔哈表示，省政府已指示该部门加大打击盗水行为的力度。

该部门称，在一些村庄，有人涉嫌破坏排水口，以便将灌溉用水引至自己的田地以及其他土地使用者的地块。此类事件尤其在Chak 63/5-L、Chak 62/5-L、Chak 61/5-L、Chak 65/5-L、Chak 56/5-L、Chak 66/5-L（也称Katorwala）和Chak 48/5-L被记录。

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警方调查12起案件

在Chak 61/5-L的一起事件中，当局针对阿尔斯兰及另外54人立案。在Chak 56/5-L的另一起案件中，Saif Power Plant负责人穆尼尔·艾哈迈德·巴洛赫及其他人员被列为嫌疑人。他们涉嫌破坏排水口并非法改道引水。

灌溉部门已将材料移交警方。尤萨夫瓦拉警方根据分区官员穆罕默德·萨基卜·阿里的投诉，依据2023年《旁遮普邦灌溉、排水和河流法》第163、166、170和175条登记了12起案件。调查仍在进行中，这些案件尚未有人被捕。

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