在巴基斯坦穆扎法拉巴德郊外，一辆载客吉普车坠下山坡，车内7人全部遇难。遇难者包括一名父亲及其两名儿子，《黎明报》报道。

车辆坠下山坡

据警方和当地政府称，这辆吉普车当时正从纳卡-沙卡尔-帕蒂扬村前往塞里-达拉村，后者位于穆扎法拉巴德东北部。这起事故约在中午发生于萨特拉-波德马尔村附近，当时车辆已行驶约3公里。

司机在一段受山体滑坡影响的道路上失去对吉普车的控制。车辆沿山坡滚落，多次翻滚后完全损毁并停下。根据警方报告，吉普车坠落至路面下方约1000至1500英尺处。

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遇难者及现场救援

当场死亡的人员包括40岁的司机阿卜杜勒·瓦希德、30岁的穆罕默德·哈立德、35岁的沙法特、50岁的法亚兹·艾哈迈德，以及他的儿子：27岁的乌拜德·法亚兹、17岁的阿扎姆·法亚兹和18岁的伊夫蒂哈尔·侯赛因。

当地居民最初从事故现场转移遇难者遗体，随后Rescue 1122救援人员加入。警方将遗体移交给亲属安葬。

阿扎德查谟和克什米尔山区经常发生道路事故。通常被提及的因素包括道路状况不佳、鲁莽驾驶以及车辆技术状况不当。

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