巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布通知，将电价每单位上调2.36巴基斯坦卢比。2026年9月的燃料成本调整与燃料支出有关，《快报论坛报》报道。

哪些人将受到调整影响

正向燃料成本调整将适用于KE和XWDISCOs的所有类别消费者。lifetime类别消费者、电动汽车充电站以及所有选择预付费电价的客户被列为例外。

调整金额将根据2026年9月计费的用电量，作为单独项目列入账单。如果2026年11月的账单在NEPRA通知发布前已开具，相关费用可能会在下个月计入。

能源部门的立场

能源部门发言人表示，工业电价并未上调，并称有关其上涨的说法不准确且具有误导性。该发言人称，每单位25.30卢比的数值是工业和农业消费者额外用电套餐中的修订边际费率，而非工业电价。

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该发言人还表示，计入税费后，工业电价比2024年3月实施的电价每单位低约18.94卢比。2026年10月，工业平均费率为每千瓦时34.40卢比，包含税费。

该发言人称，由于波斯湾战争局势下边际成本上升，额外用电套餐正在修订，调整后的边际费率将自2026年11月起实施。他还指出，NEPRA的调整旨在防止套餐优惠成本转嫁给其他消费者。

能源部门数据显示，从2025年12月至2026年9月，该套餐涵盖了6940吉瓦时的额外用电量，并为消费者带来约435亿卢比的收益。工业消费者每单位额外用电可获得5至10卢比的收益，平均使其账单每单位减少1.5至2.5卢比。在518316名符合资格的消费者中，有209335人使用了该套餐。

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