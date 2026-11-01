巴基斯坦将拍卖前部长布哈里的377卡纳尔土地——Dawn

11月11日，巴基斯坦阿托克地区詹德市将举行公开拍卖，出售巴基斯坦正义运动党（PTI）领导人、前联邦部长赛义德·祖尔菲卡尔·阿巴斯·布哈里名下的377卡纳尔农业用地。Dawn报道。

拍卖条件

根据詹德助理专员艾哈迈德·阿里·拉扎分享的拍卖公告，这些地块将依照位于伊斯兰堡的巴基斯坦国家问责局的命令出售。

据该媒体报道，不同地块的起拍价定为每卡纳尔2万和1.5万巴基斯坦卢比。此前，国家问责局已拍卖了布哈里的771卡纳尔及9马尔拉土地，以及另外25卡纳尔及7马尔拉土地。

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据Dawn报道，这名前部长在伊斯兰堡和阿托克的房屋也经历了拍卖程序。

布哈里的立场

官方消息人士称，布哈里在1.9亿英镑案件中被宣布为逃避司法追究者。祖尔菲卡尔·布哈里本人在社交媒体平台X上写道，此前其近800卡纳尔农业用地已被列入拍卖，其在伊斯兰堡和阿托克的房产也被查封。

这名前部长称最近的行动是政治迫害，并将其与自己继续支持PTI创始人伊姆兰·汗联系起来。他的父亲瓦吉德·布哈里在接受Dawn采访时表示，没收财产、威胁生计和个人施压，都不会迫使他的家人放弃支持汗。

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