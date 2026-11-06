巴基斯坦七个选区限制使用国家资源——黎明报

巴基斯坦阿扎德查谟和克什米尔选举委员会对本奇和苏德诺蒂两地区的七个选区实施限制，涉及人事任命、公务员调动、新发展项目启动以及公共资金分配。这些选区的普选因治安问题而推迟。

据《黎明报》报道，相关限制将持续至选举程序结束。该决定是在首席选举专员、已退休法官古拉姆·穆斯塔法·穆加尔主持的会议上作出的，此前政治人士和两个地区的代表就投票推迟期间可能出现的违规行为提出了诉求。

禁止人事决定和资金分配

七个选区禁止任命和调动公务员，也不得设立新职位。若任命或调动无法避免，须事先获得选举委员会批准。

阿扎德查谟和克什米尔的部长及立法议会议员被禁止分配国家资金，包括发展项目、天课、瓦克夫、社会项目和拜特·乌尔·马尔的资金。也不得分发国家物资，包括电线杆、供水管道、商业和建筑用木材，以及在森林中砍伐的树木。

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候选人与公务员须遵守的规则

委员会援引选举法第116-B条，禁止在这些选区启动新的发展项目。同时，相关政府部门可继续开展在获批年度发展计划框架内获得资金支持的现有工程。

候选人及其支持者不得为任何发展项目举行落成仪式。除参与安保工作的人员外，公务员不得出席与选举有关的公共活动，也不得参与候选人的竞选活动。禁止使用国家车辆参加集会和游行。

古拉姆·穆斯塔法·穆加尔警告称，违规行为可能导致法律和纪律处分，包括立即停职负有责任的公务员；若投诉得到具体证据证实，候选人将被取消资格。委员会还呼吁当局和执法机构改善安全局势，以便尽快举行选举。

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