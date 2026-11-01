在巴基斯坦锡亚尔科特，一场由TikTok博主穆罕默德·安萨尔·贾特宣布举办的活动发生踩踏，造成两人死亡、18人受伤。警方拘留了6名涉嫌参与组织该活动的人员，并已立案。

据《黎明报》报道，贾特以Mr Pattlo之名闻名，他宣布于周五晚间在达斯卡路的Faraz Cricket Ground举办一场mehndi活动和抽奖活动。数百人聚集在场地附近。警方称，踩踏事件在体育场大门打开后开始。

伤者情况及对组织者的搜捕

最初，Rescue 1122报告称有1人死亡、13人受伤。周日，锡亚尔科特警方表示，共有18人受伤，其中一名伤者在公立医院死亡，因此死亡人数增至两人。

执法人员称，贾特在事件发生后立即离开现场；调查组和突击组已成立，以将其拘留。警方还扣押了50辆摩托车和一辆汽车，这些原本将作为抽奖奖品。

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地区警察负责人多斯特·穆罕默德表示，组织者曾在社交媒体上宣传抽奖活动，奖品包括摩托车、汽车和其他贵重物品，因此大量人员来到现场。

警方关于违规行为的声明

根据警方初步结论，参与者被通过扩音器要求同时进入运动场区域，从而引发踩踏。执法人员称，组织者违反了许可条件和安全规定，该活动还影响了达斯卡与锡亚尔科特之间主干道的交通。

10月31日在莫特拉警察局登记的报案材料中，涉及贾特、其兄弟、Faraz Cricket Ground的所有者、6名组织者以及40至45名身份不明的保安。FIR尤其提及涉嫌违反许可条件、封堵道路和损坏财产；其中还指出，由于安全措施不当，人群进入了体育场。

锡亚尔科特地区行政部门表示，向贾特发放的许可涉及在封闭场所举行的私人活动。按照该部门的说法，在收到有关组织违规的报告后，许可在活动开始前就已被撤销。

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