巴基斯坦计划在明年初完成M4高速公路扩建——《黎明报》

据《黎明报》报道，巴基斯坦计划在明年初完成费萨拉巴德和宾迪巴蒂安之间一段长53公里的M4高速公路扩建工程，将车道由四条增至六条。通信部长阿卜杜勒·阿利姆·汗在视察施工现场时表示了这一消息。

部长表示，该路段工程进展迅速。他称，扩建道路是对费萨拉巴德居民长期诉求的回应，并称这一问题30年来一直未得到解决。

视察卡马尔普尔立交桥

汗视察了卡马尔普尔立交桥的施工情况，并在现场向负责官员下达指示。他命令增加机械设备和工作人员数量，以加快项目实施。

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部长表示，M4扩建将减少拥堵，使出行更加安全和便利，并预防道路交通事故。他还缅怀了在执行公务时牺牲的道路警察，并指出，乘客和警察的安全是该项目的目标之一。

照明和休息区

工程完成后，计划在高速公路两侧设置绿化，并在中央部分设置绿化带。还计划种植椰枣树，并为司机和乘客建设休息区。

汗指示为宾迪巴蒂安至费萨拉巴德路段提供全面照明，并在一周内完成休息区设计。他强调，建设工期很重要，但不能牺牲工程质量。据他称，国家公路局利用自身资源为该项目提供了资金。

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