巴基斯坦已在伊斯兰堡国际机场启动一座供官方代表团使用的新休息厅建设。该设施是该国为筹备上海合作组织成员国元首理事会峰会而建设，该峰会计划于2027年8月在伊斯兰堡举行，《黎明报》报道。

官方代表团休息厅

巴基斯坦国防部长哈瓦贾·穆罕默德·阿西夫主持了开工仪式。国防部秘书穆罕默德·阿里、巴基斯坦机场管理局局长、空军中将穆罕默德·沙希德·阿夫扎尔，以及该部和管理局的其他官员也出席了仪式。

巴基斯坦机场管理局局长表示，该项目旨在提升机场的礼宾接待能力和接待官方宾客的条件。新休息厅将供国家元首、外国高级官员、高级政府官员和国际代表团使用。

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开工后，国防部长为纪念牌匾揭幕，并参与植树。报道将此称为对环境可持续性承诺的体现。

清洁PIA飞机

与此同时，巴基斯坦国际航空公司开始对其机队飞机进行深度清洁，以改善客舱状况和机上清洁度。卡拉奇、拉合尔和伊斯兰堡进行了专项清洁检查。

PIA首席执行官阿德里安·汉密尔顿-曼恩斯称，保持飞机处于极佳状态是公司的优先事项。积极参与清洁工作的员工获得了表彰、证书和现金奖金。

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