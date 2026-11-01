巴基斯坦拉瓦尔品第警方在塔克西拉甘古检查站一名30岁男子死亡后启动了法律程序。据《快报论坛报》报道，警方发言人萨贾杜尔·哈桑督察表示，该案正在根据事实进行调查，被认定犯有谋杀罪者将被追究责任。

家属称男子遭殴打

据该报报道，这名男子正从汗普尔前往塔克西拉，警方拦下其车辆进行检查。当地居民和死者家属称，执法人员在检查期间用警棍残酷殴打了他。

亲属称，该男子请求停止殴打，现场的儿童也恳求警察饶过他。家属表示，这名30岁男子因涉嫌警方暴力而当场死亡。这些说法目前是死者亲属的陈述。

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抗议与道路封锁

在有关该男子死亡的消息传出后，当地居民封锁了塔克西拉—汗普尔道路，并包围了警察。拉瓦尔品第警方高级官员赶赴现场。

目击者还称，一些抗议者袭击了警察，导致一名执法人员重伤。警方发言人表示，被抗议者封锁的道路随后恢复通行。

《快报论坛报》指出，今年拉瓦尔品第已出现其他关于警方残酷对待和不当行为的指控。在个别案件中，执法机构在收到投诉和视频录像出现后宣布开展内部调查或采取纪律措施。

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