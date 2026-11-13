巴基斯坦将人口快速增长列为国家紧急情况——《黎明报》

巴基斯坦国家人口委员会执行委员会在伊斯兰堡举行的首次会议上，将人口快速增长认定为需要紧急协调行动的国家级紧急情况。《黎明报》报道。

下降后的回升

会议在规划委员会举行，重点讨论落实人口规划和发展领域的措施。会议由规划与发展部长阿赫桑·伊克巴尔和卫生部长穆斯塔法·卡迈勒共同主持。联邦部长和秘书、各省及地区代表，以及来自全部四个省、阿扎德查谟和克什米尔及吉尔吉特-巴尔蒂斯坦的官员参加了会议。

伊克巴尔表示，人口增长率曾逐步降至2.4%，但根据2023年人口普查结果又升至2.55%。他说，如果不使人口增长与现有资源相协调，将难以确保可持续发展和经济繁荣。

他还指出，在经济增长5%、人口增长2.5%的情况下，人均实际增长仅为2.5%。伊克巴尔强调，不受控制的人口增长将使满足教育、医疗保健、就业和基本服务需求更加困难。

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各省计划

委员会审议了卫生部提交的《国家卫生和人口政策》草案以及《人口稳定计划》。各省和地区被要求报告人口委员会和执行委员会的设立情况，制定该计划实施的成本预算方案，并将缺失的数据流接入避孕药具物流管理系统。

伊克巴尔还指出，现行国家财政委员会资源分配公式有82%取决于人口数量。他提议将其与发展和可持续性指标挂钩，以鼓励各省维持平衡的人口增长。

此外，Population Council与联合国人口基金共同就家庭福祉、孕产妇和儿童健康、负责任的生育以及生育间隔问题，同宗教人士、医务人员和政治人士举行了磋商。与会者强调，这类间隔是保护母亲和儿童健康的一项医疗措施。

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