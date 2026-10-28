巴基斯坦最高法院法官呼吁重新审视对强奸受害者的指责——Dawn

在伊斯兰堡，巴基斯坦最高法院法官阿伊莎·马利克呼吁重新审视一种普遍观念，即女性据称是自己引发了强奸。她还表示，性暴力已变得如此司空见惯，以至于不再引发应有的公众愤慨，Dawn报道。

法官指南

马利克在一场面向性别暴力法院法官的强奸案件审理指南发布会上发表讲话。该活动由巴基斯坦人权部、Legal Aid Society和联合国人口基金合作举办。

据人权部介绍，该指南旨在帮助法官确保案件得到公正审理，并依据法律和证据作出裁决。该文件包含10个章节，按照审判程序的顺序编排，并将适用的法律规范与司法建议相结合。

与该指南一同发布的还有一项关于性别暴力案件低定罪率的全国性研究。该研究考察案件在哪些环节失败——从首次报案，到调查、法医鉴定、检察工作以及法院审理。

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法律适用

2021年《反强奸法》特别委员会主席、参议员阿伊莎·拉扎·法鲁克表示，该指南将议会通过的规范与上级法院的立场结合起来，使其可供在案件中适用这些规范的法官使用。

Legal Aid Society首席执行官哈娅·埃曼·扎希德指出，受害者面临的压力，以及需要适当评估迟延报案、医疗证据缺口和家庭内部权力关系。人权部秘书阿卜杜勒·哈利克·谢赫承认，法律条款与其适用实践仍不一致。

暴力统计数据

根据Sahil组织的一份报告，巴基斯坦在2026年1月至6月登记了3172起性别暴力案件，其中18起涉及跨性别者。报告还记录了280起强奸、644起谋杀、514起酷刑、462起绑架和132起荣誉谋杀。

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