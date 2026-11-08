11月8日，巴基斯坦旁遮普省NA-77和PP-203选区的补选投票仍在进行。Dawn报道称。

NA-77的空缺席位

NA-77选区的席位在五届议员乔杜里·马哈茂德·巴希尔·维尔克于9月11日去世后空缺，他长期患病。在补选候选人中包括其儿子拉希德·巴希尔·维尔克。共有18名候选人提交了参选文件，而反对党，包括PTI、PPP和Jamaat-i-Islami，未参加此次补选。

巴基斯坦选举委员会正在审议信息部长阿塔乌拉·塔拉尔在NA-77竞选期间可能违反选举守则的问题。根据委员会的说法，该部长乘直升机抵达该选区，并在一场支持拉希德·巴希尔·维尔克的竞选活动上发表讲话。选举守则禁止官员，包括联邦部长，参与竞选宣传。

委员会要求地区监督官员和地区选举负责人提交报告，并要求塔拉尔亲自到委员会出席。委员会还表示，在就此案作出最终决定之前，NA-77的投票结果可能会被暂缓公布。

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PP-203的第二次补选

PP-203选区的补选是在巴基斯坦穆斯林联盟—谢里夫派省议会议员乔杜里·穆罕默德·哈尼夫·朱特于2026年9月17日因心脏骤停去世后举行的。这已经是该选区自2024年大选以来的第二次补选。

最初，获PTI支持的独立候选人拉伊·穆尔塔扎·伊克巴尔在该选区获胜：他获得55,874票，而朱特获得35,163票。随后，伊克巴尔和另外四名获PTI支持的议员在费萨拉巴德反恐法院被定罪后，被选举委员会取消议员资格。在2025年11月23日的补选中，朱特以46,820票获胜，独立候选人法利克·谢尔获得10,975票。

PP-203的投票工作共动员约1,370名投票站工作人员，其中574名为女性、796名为男性。该选区设立了185个投票站：11个A类、37个B类和137个C类。为保障安全，部署了1,100名工作人员，另有超过65人被安排参与交通组织计划。

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