巴基斯坦开伯尔-普什图省政府表示，计划立即填补警察部门1.7万个职位空缺。该省省长费萨尔·卡里姆·昆迪在白沙瓦省长官邸举行的安全会议上表示了这一点，《快报论坛报》报道。

省长顾问、省首席秘书、高级警察和文职官员以及其他安全机构代表参加了会议。昆迪澄清了此前公布的人员短缺数据：据他称，警察部门的职位空缺不是1万个，而是1.7万个。

警察及反无人机系统的资金支持

现任省政府承诺今年向警察部门拨款700亿巴基斯坦卢比，并向反恐部门额外拨款103亿卢比。当局还计划在德拉伊斯梅尔汗、拉基马尔瓦特和本努安装反无人机系统。

该省内政秘书阿姆贾德·阿里·汗表示，已制定一项打击恐怖主义的新战略。据他介绍，该战略 предусматривает加强基于情报的行动，并拘留当局认为是武装分子帮凶的人员。

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人员短缺和安全部队损失

阿姆贾德·阿里·汗表示，警察部门仍有超过1万个职位空缺，反恐部门则有638个空缺。他还称，前一届政府为22个地区预算了64亿卢比，但仅拨付了10亿卢比。

这名官员表示，过去两年中，3788名被当局称为恐怖分子的人被击毙，另有1200名执法人员死亡。他补充说，现任政府计划将警察部门的人员短缺率从15%降至5%。

昆迪还表示，阿富汗的一些势力据称协助印度和以色列，并将无人机送过边境。省长承诺为警察提供现代武器，加强基于情报的行动，并向安全部队提供政治支持。

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