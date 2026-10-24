巴基斯坦一周内拘留517名阿富汗公民——《黎明报》

10月11日至17日期间，巴基斯坦拘留了517名阿富汗公民。其中包括无证人员以及阿富汗公民卡（ACC）持有人。据《黎明报》报道，该消息援引国际移民组织（IOM）和联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）的联合报告。

报告称，这一期间所有逮捕和拘留事件中，97%涉及恰盖、白沙瓦和卡拉奇的ACC持有人及无证阿富汗人。持有登记证明（PoR）者占3%。

返回阿富汗

一周内，共有3883名阿富汗公民经托尔卡姆、查曼和巴赫拉姆恰边境口岸返回阿富汗。这比10月4日至10日期间少10%，当时记录到4295人返回，其中包括961人被驱逐出境。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

一周内的驱逐人数下降48%，从961人降至499人。在返回阿富汗的人中，83%没有证件，9%为ACC持有人，8%为PoR持有人。大多数PoR持有人的返回手续通过UNHCR自愿遣返中心办理。

驱逐统计

在被驱逐者中，99%为无证阿富汗人，PoR和ACC持有人各占1%。自2025年4月1日起，共有1,890,035人从巴基斯坦返回阿富汗，其中237,387人，即13%，被驱逐出境。

从2023年9月15日至2026年10月17日，共约有2,744,068名阿富汗公民从巴基斯坦返回阿富汗。对95%的无证人员和ACC持有人而言，返回的主要原因是担心被逮捕；在PoR持有人中，这一比例为68%。

关注我们在