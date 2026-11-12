据《黎明报》报道，在巴基斯坦科哈特市附近的达拉布卡奇地区，一支警察队伍遭到袭击，10名执法人员死亡。开伯尔-普什图省警方表示，冲突中有18名袭击者被打死，警方称他们为恐怖分子。

警方称，执法人员与当地民政部门联合开展行动，打击涉嫌非法开采砂金的人员。该队伍在行动结束返回途中遭到袭击。遇难者中包括警察副总监海达尔·扎曼。

伤者与警方声明

救援机构Rescue 1122发言人贾瓦德·阿夫里迪表示，12名受伤警察已被送往医院。警方称，此次袭击由武装分子实施，巴基斯坦当局将其称为Fitna al Khawarij。国家使用这一术语指代属于被禁组织“巴基斯坦塔利班运动”的恐怖分子。

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警方还声称，袭击者与犯罪团伙有关联。开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪向遇难者家属表示哀悼，并要求提交有关该事件的详细报告。

因非法采矿实施的限制措施

此次袭击发生的前一天，科哈特地区行政当局禁止在Block-C、Block-D及相邻黄金开采区域内停放挖掘机，为期60天。当局解释说，存放在住宅附近的设备可能被用于未经授权的采矿活动。

行政当局还通过另一项命令，禁止为非法黄金开采而以敞口容器出售、购买和供应石油产品。

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