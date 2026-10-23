巴基斯坦4名警察死亡，警方称2名武装分子被击毙——《黎明报》

据《黎明报》报道，在巴基斯坦开伯尔-普什图省卡拉克县的一次行动中发生交火，4名警察死亡。警方还表示，2名武装分子死亡。

查尔帕拉的行动

根据开伯尔-普什图省警方的消息，搜捕打击行动于10月22日中午在查尔帕拉地区启动。前一晚，武装分子在那里设置了封锁。排爆人员、无人机操作员团队、Rescue 15工作人员以及快速反应部队人员参加了此次行动。

执法人员突袭了武装分子指挥官凯瑟·伊克巴尔的藏身处，随后发生交火。警方称，2名武装分子在冲突中死亡。声明发布时，行动仍在进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

遇难执法人员

遇难者包括反恐部门警务副总监伊姆兰努丁·汗、拉坦巴尔警察局负责人、副督察阿夫扎尔·阿万、警员卡齐姆，以及来自排爆部门的高级警员阿姆贾德。

遇难者的葬礼以官方荣誉举行。开伯尔-普什图省警察负责人祖尔菲卡尔·哈米德、民政部门高级官员、军方和警察人员以及遇难者家属参加了仪式。警察分队致以最后敬意，官员们向棺木敬献花圈。

开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪谴责这一事件，并就执法人员死亡表示哀悼。根据安全研究中心的数据，2026年第三季度，巴基斯坦与暴力有关的死亡人数增长了83%。俾路支省和开伯尔-普什图省占该国所有此类死亡人数的98%。

关注我们在