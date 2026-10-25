巴基斯坦安全部队表示，在开伯尔-普什图省德拉伊斯梅尔汗县扎尔卡尼地区的一次基于情报的行动中，击毙了6名武装分子。行动期间，两名军人死亡，分别是36岁的古拉姆·穆尔塔扎和30岁的塔西尔·艾哈迈德。

据《黎明报》报道，此次行动于10月24日在收到该地区有武装分子活动的信息后展开。根据巴基斯坦武装部队新闻部门ISPR的声明，从被击毙者身上缴获了武器和弹药。

军方声明

ISPR称，被击毙的武装分子参与了针对安全部队、执法人员和平民的袭击。该部门还表示，他们属于一个被巴基斯坦当局称为“Fitna al-Khawarij”的组织。该术语在巴基斯坦用于指代被禁止组织“巴基斯坦塔利班运动”的武装分子。

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巴基斯坦军方还称，该组织得到印度支持。报道未列出印度对这些说法的立场。

该省安全局势

ISPR表示，在行动结束后，扎尔卡尼地区继续开展清剿行动，以排除可能存在的其他武装分子。据巴基斯坦冲突与安全研究所数据，8月开伯尔-普什图省不包括并入的县在内共记录54起恐怖袭击，高于7月的36起。

本月早些时候，安全部队还表示，在德拉伊斯梅尔汗县的另一次行动中击毙了8名武装分子。安全研究中心的数据显示，2026年第三季度，巴基斯坦与暴力相关的死亡人数增长83%，扭转了前两个季度记录到的下降趋势。开伯尔-普什图省和俾路支省合计占该时期所有死亡人数的98%。

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