在巴基斯坦，联邦税收局（FBR）要求已登记纳税人为未来供应所收到的预付款开具销售税发票。新程序通过2026年第SRO 2063号通知引入。

纳税人还必须在收到款项所在纳税期间的申报表中申报此类预付款的纳税义务。Dawn报道称。

每笔付款单独开具文件

如果一项供应收到多笔预付款，则必须为每笔付款单独开具发票。相关文件必须与此前的发票进行电子关联，以确保交易的完整可追溯性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在实际完成供应后，已登记纳税人必须开具最终发票，并注明此前收到预付款的相关文件。已在收到预付款时计入的供应价值和税款将不再重复征税。对未支付部分的税款将仅按供应的剩余价值征收。

税率与调整

FBR澄清，预付款将按收到时有效的税率征税。对于仍未支付的金额，将适用实际供应日期生效的税率。

规则还规定，在预付款或供应价值增加、减少或退还，以及供应被全部或部分取消的情况下进行调整。此类变更将根据《销售税法》第9条及规则19至22规定的程序进行。纳税人必须以电子方式保存并关联预付款发票、借记通知单和贷记通知单，以及最终发票。

关注我们在