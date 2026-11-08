巴基斯坦吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区推出了一套在线注册系统，面向申请免除经由红其拉甫山口从中国进口、供当地消费商品税费的贸易商。该地区首席部长阿姆贾德·侯赛因正式启用了Gilgit-Baltistan Traders Registration and Exemption System系统。

据《黎明报》报道，拥有注册公司或合伙企业的贸易商将能够享受该优惠。侯赛因表示，该在线系统旨在确保程序透明，并防止申请人受到不公平对待。

优惠额度为40亿卢比

去年，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫批准了委员会的建议，即免除吉尔吉特-巴尔蒂斯坦居民就专供当地消费的中国商品缴纳所得税、销售税和联邦消费税。

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巴基斯坦联邦税收委员会发布了实施这些措施的监管命令。针对2403项商品，年度税收优惠总额被限定为40亿巴基斯坦卢比。免税条件将每两年审查一次。

建立贸易区的计划

吉尔吉特-巴尔蒂斯坦政府受命确定分配40亿卢比税收优惠额度的机制，面向从中国进口商品的当地贸易商。当地公司和企业必须在地区工业和商业部门登记。

阿姆贾德·侯赛因还指示制定在吉尔吉特建立自由贸易区的方案。他表示，计划由吉尔吉特-巴尔蒂斯坦政府出资建设该区域，以向当地和外国贸易商提供经营场地及必要条件。

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