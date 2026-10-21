巴基斯坦拉合尔的国家网络犯罪调查局（NCCIA）拘留了涉嫌销售假冒美国邮票案件的主要嫌疑人。据《黎明报》报道，美国佛罗里达南区检察官办公室此前表示，这名33岁的哈内瓦尔籍男子涉嫌运营一个未经授权的网站，并通过该网站据称销售了逾500万枚假冒美国邮政标签。

网站运营

NCCIA拉合尔地区部门副主任阿提夫·阿米尔表示，该嫌疑人于2023年8月至2026年9月期间运营LabelsBank.com网站。该机构称，该网站被用于宣传和销售假冒美国邮票，相关活动本身持续了约三年。

阿米尔表示，通过该网站销售了逾500万枚邮票，每枚价格约为2美元。根据所称销售量估算，这些交易的价值约为350亿巴基斯坦卢比。同时，美国检察官表示，该计划据称给美国邮政服务造成了超过1.26亿美元的损失。

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核查金融交易

NCCIA表示，正在核查该行动的资金流向。该机构称，此案正在调查通过16个银行账户进行的交易：其中7个据称与嫌疑人有关，5个与其兄弟有关，2个与其妻子有关，另有各1个与其姐妹和姨妈有关。调查人员还在确定亲属是否可能参与使用与该在线业务相关的账户。

为追查嫌疑人并确认网络成员，NCCIA在旁遮普省、伊斯兰堡和信德省组建了8个特别小组。他们在35处地点进行了突击搜查，并讯问了47人。调查人员还分析了122份电话连接数据记录、50份IMEI追踪报告，以及来自120个摄像头的音频和视频记录。该机构正在查明，还有谁可能参与网站运营、订单处理、收取款项或分发假冒邮票。

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