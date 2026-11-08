巴基斯坦6人因移民偷渡和腐败案件被拘留——《黎明报》

巴基斯坦联邦调查局（FIA）宣布，在涉及非法偷运移民、海外就业诈骗和滥用职权的案件中拘留了6名嫌疑人。被拘留者中包括两名Multan Electric Power Company（Mepco）员工。10月30日至11月6日，FIA在木尔坦、德拉加济汗和巴哈瓦尔布尔的部门开展了行动，《黎明报》报道。

偷运至欧洲案件

11月2日，扎希德·艾哈迈德在德拉加济汗被拘留，FIA怀疑他组织经由利比亚向欧洲、包括意大利非法偷运人员。该机构称，调查是在哈马德·艾哈迈德于10月29日从利比亚被遣返巴基斯坦后展开的。

FIA称，扎希德·艾哈迈德与其同伙里兹万·艾哈迈德·沙马斯于2025年10月向受害者承诺提供一份在意大利的高薪工作。调查人员称，他们没有合法办理行程，而是将该男子经尼泊尔送往利比亚，并将其交给外国中间人。据称，他在那里被非法拘禁和折磨，其家人被索要钱财。FIA表示，其家人可能通过现金和银行转账被骗取约805万巴基斯坦卢比。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

签证诈骗及Mepco员工案件

在另一起案件中，FIA在巴哈瓦尔布尔拘留了纳西尔·艾哈迈德。该机构称，他此前已被列为通缉对象。他涉嫌收取113.3万卢比，承诺提供就业机会并办理海外工作签证。调查显示，他未履行承诺。

FIA还在木尔坦拘留了沙比尔·艾哈迈德·帕夏，他涉嫌收取60万卢比并承诺办理前往罗马尼亚的工作签证；同时还就一宗涉及30万卢比办理迪拜签证的案件拘留了来自韦哈里的穆罕默德·阿克拉姆。FIA称，承诺的签证未被办妥，钱款也未退还。

此外，该机构拘留了两名Mepco员工：来自米安钱努第一分区的拉奥·穆罕默德·沙基尔，以及一级线路主管阿米尔·穆什塔克。他们被指控非法安装两根低压电网电杆、办理带电表的接入，并协助一处住宅区进行未经授权的电气化。调查仍在进行中。

关注我们在