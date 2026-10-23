巴基斯坦恰尔萨达和拉基马尔瓦特拆除非法建筑——《黎明报》

巴基斯坦开伯尔-普什图省当局在打击非法侵占土地的行动中，拆除了违法建设的商店、商业中心及其他建筑。《黎明报》对此进行了报道。

恰尔萨达的行动

恰尔萨达地区行政部门根据省长指示开展了大规模行动。恰尔萨达市、白沙瓦路以及坦吉、谢尔帕奥等地区的非法建筑被拆除，被侵占的地块也被收回。

据行政部门称，此次行动旨在收回公共土地，清除道路和市场上的非法建筑，并便利行人和车辆通行。地区专员曼苏尔·阿尔沙德表示，行动将在整个地区持续开展，不会采取选择性做法。

在坦吉特希尔，另一次土地收回行动在助理专员阿赫拉克·艾哈迈德和额外助理专员阿德南·扎希德的监督下进行。警方和市政工作人员协助了行政部门。

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在谢尔帕奥集市，商贩反对拆除数十家店铺。他们称，拆除行动没有事先通知，导致企业家蒙受重大经济损失，并面临失去生计的风险。贸易组织代表会见了曼苏尔·阿尔沙德，后者承诺将有效解决他们提出的问题。

沿高速公路的拆除行动

拉基马尔瓦特地区也开展了单独行动。在塞赖甘比拉集市一带繁忙的白沙瓦—卡拉奇高速公路两侧，临时和永久建筑均被拆除。行动由地区专员沙希德·拉菲克·甘达普尔领导。

行动动用了挖掘机和拖拉机，以及市政管理部门的非法建筑整治单位。当局表示，印度河高速公路两侧的违章建筑已被清除。甘达普尔称，行政部门不会允许将国有土地和道路路肩用于商业或其他活动，因为商贩摆放的商品妨碍车辆通行。

周四，马尔丹、瑙谢拉和巴焦尔地区也采取了同样措施。

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