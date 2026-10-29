巴基斯坦海得拉巴的地区政府暂停拆除一栋建于1936年的房屋，该建筑已被建议列入文化遗产名录。在官员介入前，建筑的一部分已经被拆除，《黎明报》报道。

该建筑位于法乌达里路附近。面向车站路的外部设有带石雕的凸出阳台，以及装有木质镶板的大窗户。其建筑价值成为建议给予该建筑保护地位的依据，但技术委员会尚未作出最终决定。

向主张拥有该房产权利者发出通知

助理市政专员努尔·侯赛因于周一深夜叫停了施工。此后，他向穆罕默德·阿里夫·谢赫发出通知，后者主张对F区City Survey编号433/1、434和435的房产拥有权利；同时也向穆罕默德·扎希德·谢赫发出通知，后者主张对编号433房产的一部分拥有权利。他们被要求在三天内提交所有权文件、批准文件、许可文件和无异议证明。

文化部门代表扎瓦尔·鲁昆·乌德·丁·库雷希表示，已警告业主不要拆除建筑的外部部分。据他称，将该房屋列入遗产名录的建议早在2025年就已提交。阿里夫·谢赫称，他核查了该建筑的状态，发现它尚未被列入遗产名录。

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可能采取法律行动

古迹与考古部门负责遗产事务的副主任于周三向业主另行发出通知，涉及未经授权拆除一处被推荐的遗产建筑。业主被传唤于11月2日前往该部门，以审议对给予该房屋保护地位的可能异议以及采取法律行动的问题。

该部门表示，未经事先许可进行拆除违反了1994年《信德省文化遗产保护法》第10(i)条，并下令停止所有施工。该部门还请求信德省建筑控制局地区办事处，在技术委员会审议该案前不要发放拆除或建设许可。

阿里夫·谢赫表示，房屋的一部分在降雨后坍塌，因此他的兄弟穆罕默德·阿西夫试图拆除一楼的雨棚，以避免危险。该建筑的底层有一家商店，由另一名业主经营。

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