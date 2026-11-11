巴基斯坦卡拉奇启动了一项倡议，在曾居住或目前仍居住在该市中心区的杰出人士住所安装纪念蓝牌。该项目旨在表彰他们的贡献，并恢复该区的历史、知识和文化身份，《黎明报》报道。

伦敦倡议的示例

District Central Commemorative Plaques Initiative项目以19世纪起源于伦敦的一项倡议为范本。此类蓝牌安装在建筑物上，用以标示该地点与知名人士之间的历史联系。

中心区副专员塔哈·萨利姆表示，艺术家萨德盖恩位于Federal B Area Block 13的住所，以及已故卡瓦利歌手阿姆贾德·萨布里和主持人、演员兼喜剧演员乌梅尔·谢里夫位于利亚卡特巴德的住所，均已安装蓝牌。

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委员会和条形码

萨利姆说，许多卡拉奇中心区居民后来搬到了城市其他地区，或离开了这座城市。一些杰出人士也已去世，但他说，他们的根源仍与该区相连。

这名官员表示，他正在成立一个委员会，以确定其他值得获得此类纪念的人士。他还计划在牌匾上添加条形码，扫描后将显示有关相关人士生平、贡献和成就的信息。

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