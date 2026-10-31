10月1日至29日期间，NASA卫星在巴基斯坦旁遮普邦探测到13,241个火点，而在印度旁遮普邦探测到3,158个。这一数量为后者的4.2倍，据《黎明报》报道，该报援引了环保平台HamariHawa的分析。

该研究基于NASA FIRMS系统的数据，这些数据由Suomi NPP、NOAA-20和NOAA-21卫星上的VIIRS仪器收集。HamariHawa评估称，巴基斯坦旁遮普邦92%的已探测火点位于农业用地，且可能与田间焚烧有关。

10月底活动最为频繁

在该月最后七天，卫星记录到6,655个火点，约占整个期间总数的一半。其中最多的一天是10月29日，达到1,327个。

仅根据Suomi NPP卫星的数据，HamariHawa用该数据对比不同年份的指标，巴基斯坦旁遮普邦发现4,562个火点，印度旁遮普邦则为918个。作为对比，2019年的情况正好相反：印度旁遮普邦记录到14,002个火点，而巴基斯坦旁遮普邦为2,908个。

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该平台的历史分析还显示，2021年至2025年，印度旁遮普邦卫星探测到的农田火灾数量下降了95%。相反，2019年至2025年，巴基斯坦该省的这一指标上升了33%。

拉合尔附近的火点

巴基斯坦旁遮普邦火点数量最多的是奥卡拉县，为2,144个。其后是古杰兰瓦拉，1,011个；以及楠卡纳萨希布，1,003个。这三个县合计有4,158次探测，超过同期整个印度旁遮普邦的数量。

HamariHawa指出，拉合尔周边地区农业火灾产生的烟雾可能会因风向而恶化该市的空气质量。同时，卫星数据仅显示卫星飞越时仍在燃烧的地点：它们无法确定过火面积或烟雾量，部分火灾也可能因云层或浓雾霾而未被发现。

随着空气质量恶化，省政府部署了67个快速反应小组，以发现并制止田间焚烧残留物。根据IQAir的数据，10月31日13时，拉合尔的空气质量指数为232点，属于“非常不健康”类别。

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