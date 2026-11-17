在巴勒斯坦加沙地带，居民和目击者称，以色列军队使用四旋翼无人机向巴勒斯坦房屋上或其附近投掷装有爆炸物的箱子。据他们称，爆炸物被远程引爆，导致建筑物被毁和财产受损。

多个地区传出行动消息

据阿纳多卢通讯社报道，居民约一周来一直在以色列军队阵地附近地区观察到这一做法。目击者表示，箱内装有数公斤爆炸物。视频画面显示，无人机将箱子投到房屋屋顶上。

加沙城泽图恩和图法地区以东、代尔拜拉赫东部以及该飞地中部的布赖杰难民营都传出此类行动的消息。当地消息人士称，周五有数十名巴勒斯坦人离开泽图恩地区，担心他们的房屋可能成为下一个目标。

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难民营附近的破坏

当地消息人士称，周一，无人机在萨拉赫丁街的瓦迪加沙桥附近，以及布赖杰和努赛赖特难民营以北投掷了装有爆炸物的箱子。他们报告了至少七次此类行动，造成强烈爆炸和严重破坏。

当地消息人士称，11月10日，以色列军队以同样方式摧毁了马加齐难民营以东两栋此前已撤离的房屋。当地消息人士还报告称，汗尤尼斯东北部达尔萨拉姆医院附近发生了四起类似破坏事件。

加沙卫生部表示，由于以色列违反于2025年10月10日生效的停火协议，已有1650名巴勒斯坦人死亡，另有5975人受伤。

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