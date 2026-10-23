巴拿马卫生部确认，10月9日发生的7.5级地震造成第二人死亡。据阿纳多卢通讯社报道，在贝拉瓜斯省，60岁的雷希娜·米兰达在圣地亚哥-德贝拉瓜斯一所学校疏散期间头部严重受伤后死亡。

疏散期间受伤

地震发生时，米兰达正在罗慕洛·阿罗查学校履行行政职责。她在离开大楼时摔倒，遭受严重颅脑损伤。该女子被送往路易斯“奇乔”法夫雷加医院接受专业神经外科治疗，但尽管医护人员全力抢救，她仍不幸去世。

这场灾害的第一名遇难者是68岁的埃莱娜·巴里亚。10月14日，她在洛斯桑托斯省马卡拉卡斯的家中被一面倒塌的墙砸中后死亡。地震导致她腹部严重受伤。

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数万人受影响

根据巴拿马国家民防系统的数据，截至10月20日，超过3.5万人受到地震后果影响。5628人住在126处临时避难所，175个社区获得了人道主义援助。

这场灾害损坏了洛斯桑托斯、贝拉瓜斯、埃雷拉和科克莱省的住宅、学校、医疗机构、教堂、道路和桥梁。当局报告称，619所教育机构和120家医疗机构受损。地震震中位于洛斯桑托斯省西南部托诺西市西北39公里处。

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