南非斯波龙28户家庭在遭袭后等待搬迁——TimesLIVE

在南非兰德方丹，来自斯波龙非正规住区的28户已获批准家庭仍在等待搬迁至更安全的政府住房。此前，近600名居民因暴力袭击被迫离开家园，TimesLIVE报道。

袭击后的恐惧

在接连出现住宅入室盗窃报告后，该住区成为关注焦点。居民怀疑所谓的“zama-zamas”实施了袭击，这些人被认为与非法采矿有关。离开斯波龙的人在距该住区约13公里的一座社区大厅找到了临时住所。

后来返回家中的居民表示，他们仍担心袭击会在节日期间再次发生。一名居民波蒂娅·滕巴尼称，2025年12月的一次袭击中，有人闯入场所，索要钱财和手机。据她所述，袭击者用枪指着她，搜查了她的商店，开了一枪，并威胁称如果居民谈论此次袭击，他们会回来。

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搬迁与安全措施

袭击发生后，豪登省政府宣布设立流动警察站、调派军人，并逐步安置家庭。与此同时，居民表示，军人只在那里停留了几天，而流动警察站约四个月前在未作解释的情况下被迁走。社区代表埃尔西·莫科巴内表示，自实施这些措施以来，没有发生新的袭击，警方也会响应报警。

豪登省人类住区部门表示，已在Western Mega Project和Dan Tloome Mega Project框架内为177户斯波龙家庭分配住房。在最近一次分配前，有54户获批准家庭等待住房；10月29日，其中26户获得了房屋，因此仍有28户在等待。另有19份申请正在审查中。该部门解释称，延误是由于建筑完工、质量检查，以及住区周边非法采矿带来的安全风险。

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