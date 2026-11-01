在南非格贝哈，72岁的艺术家安妮特·坎弗在 Art on Target 画廊展出了新的水彩画系列，此前她因健康问题中断创作两年。这只是她50多年职业生涯中的第三次个人展览，《每日马弗里克报》报道。

坎弗表示，在获得2019年和2020年的奖项后，她被诊断出患有骨质疏松症和帕金森病。由于震颤和记忆问题，她离开了绘画。她说，有时自己无法读懂自己的笔迹，而一个素描构想可能在铅笔触及纸张之前就消失了。

水彩画奖项

2019年，坎弗在萨默塞特韦斯特举办的 International Watermedia Festival 上获得一等奖；次年，她获得了波兰 International Watercolor Society 的表彰。这位艺术家专攻水彩画，因为她欣赏这种技法的复杂性。

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她的作品献给她见过的地方以及她亲自认识的人。展品中包括一幅她孙女阿梅的肖像。前往以色列、希腊、毛里求斯和欧洲不同国家的旅行，也成为这位艺术家的灵感来源。展览中的一些画作描绘了也门市场，创作灵感来自坎弗在也门从事的传教工作。

重返创作

几个月前，这位艺术家再次拿起画笔，并为在她出生的城市举办的展览准备了一组作品。她指出，她只展出那些令自己完全满意的作品，并感谢当地艺术界的支持。

画廊所有者布雷滕-安·穆尔曼称坎弗是一位水彩大师，并指出她的到来让画廊的学生有机会了解一名职业艺术家的创作过程和困难。展览将持续至11月7日。

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