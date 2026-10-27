在南非约翰内斯堡，无家可归者塔博·马兰古在多名司机投诉其据称在福尔韦斯地区红绿灯附近有攻击性行为后，被接纳进入康复项目。他在接受TimesLIVE采访时表示，他对自己的行为感到后悔，并正努力康复。

司机投诉

电竞直播主持人兼内容创作者萨曼莎·赖特，网名 Tech Girl，讲述了她在维特科彭路与梅因路交叉口第二次与马兰古发生的不愉快遭遇。她称，该男子站在她的汽车前，拍打了车辆和后视镜，还朝她的方向吐口水。

赖特联系了当地议员和隆希尔居民协会，随后被建议向道格拉斯代尔警方报案。她在社交媒体发布的视频引发了其他司机的回应，其中包括报告有类似经历的女性。

事件受到关注后，马兰古被逮捕。然而，法院因证据不足驳回了案件，该男子随后获释。

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成瘾治疗

当地活动人士兼牧师库尔特·范赫尔登已与成瘾人士合作十年，他找到马兰古并将其带往西兰德的转变中心。马兰古在那里被接纳进入海洛因成瘾康复项目。

该中心首席执行官、牧师内洛·西宾达表示，马兰古承认自己有攻击性行为。西宾达称，这发生在他开始出现戒断反应时。马兰古本人说，他已无家可归八年，并一直与成瘾作斗争：“我很高兴来到这里。我正在努力康复。我真的、真的很抱歉，我想停止这一切。”

个案经理林赛·霍兰德指出，戒除海洛因是一个痛苦的过程，但马兰古展现出接受治疗的决心。赖特表示，她很高兴他正在获得帮助，并希望他能够开始新的生活。

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